Як зробити шоколадну писанку на Великдень

Традиція створювати шоколадні яйця з’явилася у Франції у XVIII столітті. В Україні вона теж стає популярною, а кондитери змагаються – чия писанка смачніша і яскравіша.

Важить справжня готова писанка 250 грамів, щоб її створити треба щонайменше 3 години.

Як правильно створювати кондитерську красу – дивіться у сюжеті Ольги Читайло.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Канада випустила монету у формі української писанки.

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