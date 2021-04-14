Какие страны открыли границы для украинцев – правила въезда

Из-за пандемии коронавируса украинцам приходится выбирать место для отдыха среди довольно ограниченного круга стран. Граждане могут выехать в Египет, Турцию, а вот Европа пока остается закрытой.

Несмотря на то, что Египет принимает украинских туристов, перед вылетом нужно сдать ПЦР-тест. Кроме того, цены на отдых в этой стране значительно выросли. Популярным направлением остается и Турция, в агентствах не прогнозируют значительного роста стоимости туров в эту страну.

С 1 марта въезд нашим гражданам разрешила Грузия, с 1 апреля — Кипр. Чтобы попасть на Кипр, придется сделать не один ПЦР-тест: дома, во время прилета на Кипр и еще один уже после возвращения в Украину.

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Среди европейских стран принимать украинских граждан летом согласились Болгария, Хорватия, Черногория и Албания. Последняя вообще анонсировала отмену ПЦР-тестов во время въезда.

А вот Греция начнет принимать украинских туристов с 14 мая, условия — отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, утвержден украинской властью. Сразу после прилета туристов выборочно будут тестировать на коронавирус в аэропортах.

Отдых в Греции

Власти Греции анонсировали открытие границ для туристов.

Однако для путешественников утвердили ряд правил.

Подробнее об отдыхе в Греции 2021 читайте на Фактах ICTV.

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