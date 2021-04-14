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Які країни відкрили кордони для українців – правила в’їзду

Через пандемію коронавірусу українцям доводиться обирати місце для відпочинку з-поміж досить обмеженого кола країн. Громадяни можуть виїхати до Єгипту, Туреччини, а ось Європа поки залишається зачиненою.

Попри те, що Єгипет приймає українських туристів, перед вильотом треба здати ПЛР-тест. Крім того, ціни на відпочинок у цій країні значно зросли. Популярним напрямком залишається і Туреччина, в агентствах не прогнозують значного зростання вартості турів до цієї країни.

З 1 березня в’їзд нашим громадянам дозволила Грузія, з 1 квітня – Кіпр. Щоб потрапити на Кіпр, доведеться зробити не один ПЛР-тест: вдома, під час прильоту до Кіпру і ще один вже після повернення до України.

Читайте: Кіпр відкриває кордони для українців з 1 квітня

З-поміж європейських країн приймати українських громадян влітку погодились Болгарія, Хорватія, Чорногорія і Албанія. Остання взагалі анонсувала скасування ПЛР-тестів під час в’їзду.

А ось Греція розпочне приймати українських туристів з 14 травня, умови – негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію, затверджений українською владою. Одразу після прильоту туристів вибірково тестуватимуть на коронавірус в аеропортах.

Відпочинок у Греції

Влада Греції анонсувала відкриття кордонів для туристів.

Однак для мандрівників затвердили низку правил.

Детальніше про відпочинок у Греції 2021 читайте на Фактах ICTV.

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