Какие витамины принимать для профилактики коронавируса: советы врачей

Чтобы противостоять коронавирусу, необходимо укреплять иммунитет, говорят врачи. В организме должно быть достаточно необходимых витаминов и микроэлементов. Главные четыре — витамины Д и С, цинк и Омега-3.

Ценность этих микроэлементов в профилактике коронавируса признают и зарубежные, и украинские медики. Однако найти их в аптеках иногда непросто.

В то же время украинские производители уверяют, что при необходимости мощность могут увеличить в разы.

Врачи также советуют принимать витамины под наблюдением, чтобы не навредить себе, поскольку, например, витамин С нужно хорошо запивать, чтобы аскорбиновая кислота не раздражала слизистую желудка.

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Они также напоминают, что витамин Д — это не только капсулы, но и солнечная погода и некоторые продукты (печень трески, морская рыба, домашние яйца).

А витамин С есть в цитрусовых, малине, капусте, экзотическом фрукте фейхоа, а еще в луке и свекле. Цинк — в мясе и морепродуктах, орехах и семечках.

Омега-3 тоже ищите в морепродуктах, морской капусте, масле льна.

С приходом осенних холодов и дождей, организм человека начинают атаковать вирусы. Врачи советуют проконсультироваться у специалиста, какие витамины принимать осенью.

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