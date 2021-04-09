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Если прорвет, склон может поползти: вдоль Пейзажной аллеи роют теплотрассу

Жители дома на Большой Житомирской, в центре Киева — возле одной из главных туристических достопримечательностей столицы — Пейзажной Аллее, живут как на иголках. С тех пор, как новые соседи купили полуразрушенный дом возле них, и начали там хозяйничать.

Ранее, говорят, это здание принадлежало силовому ведомству, затем лет десять дом стоял без владельца и разрушался. А потом его купила частная фирма и начала там реконструкцию.

Жители говорят, новый владелец решил отрезаться от центральной теплосети, которая проходит на его придомовой территории. Взамен проложить трубу от их дома до следующего прямо по Пейзажной аллее. Без разрешения рабочие снесли забор, которые жители еще раньше ставили за свой счет, спилили деревья и уже готовятся рыть котлован.

Местные не уверены, что новую так сказать обходную трубу положат качественно. А может сосед просто оставит соседние дома без тепла и горячей воды. К тому же, рыть хотят вдоль Пейзажной аллеи — достопримечательности местного значения.

На строительстве от прокладки новой теплосети открещиваются, мол это делает не владелец здания, а город.

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Спустя несколько дней после съемок рабочие уже разрыли котлован. Но в КГГА утверждают: предприниматель получил разрешения и на реконструкцию дома, и на земляные работы. Поэтому все делает законно.

В департаменте зарегистрировано разрешение Министерства культуры Украины на выполнение земляных работ по адресу Большая Житомирская, 32. Срок действия разрешения установлен до 31.12.2021.

В Киевтеплоэнерго на запрос Фактов ответили, что новому владельцу здания выдали технические условия на присоединение к теплосетям. Юристы объясняют, жители на эту ситуацию повлиять не могут, потому что это отношения собственника или арендатора земли с компанией, чьи коммуникации проходят через земельный участок.

Однако жители отмечают, что больше волнуются за судьбу Пейзажной аллеи, мол если новую теплотрассу проложат, кое-как и прорвет, склон может поползти. Поэтому еще раз обратились в КГГА и  главному архитектору города, чтобы те пересмотрели свое решение.

В октябре прошлого года жителям одного из жилых комплексов Киева застройщик пообещал квартиры вместе с паркингом. Но впоследствии выяснилось, что на месте отведенного паркинга застройщик планирует возвести еще одну многоэтажку.

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