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Паспорта зданий и чистка фасадов: в Киеве стартует реформа благоустройства

В Киеве начинается реформа благоустройства. В частности, она касается неубранных улиц и незаконно размещенных реклам.

Реформа предусматривает:

  • мытье автодорог ежегодно после осени и зимы;
  • мойку фасадов зданий раз в три месяца;
  • обработку улиц зимой реагентами не позднее, чем через полчаса после снега;
  • кошение травы, высшей 10 см.

Кроме того, с незаконно размещенной рекламой будет бороться специальная программа — Автодозвон.

Так, если вы разместили незаконно рекламу, то инспекторы будут вносить в базу нарушения. После чего пойдет автодозвон на номер, который фактически будет блокировать вашу работу.

Также в документе прописано количество мусорных урн. Так, в парках их должны установить из расчета на 800 кв. м, на центральной аллее — одна на каждые 40 м.

За невыполнение правил будут налагать штраф в размере 1 700 грн.

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В то же время изменения коснутся и квартир. Так, киевлян обяжут сделать паспорта фасадов зданий, чтобы они не меняли и не достраивали свои дома.

Данные правила заработают через три месяца. За их соблюдением будут следить 55 инспекторов.

Реконструкция хрущевок в Киеве

КГГА проведет реконструкцию хрущевок в Киеве совместно с частным предприятием Институт урбанистики. Первые два этапа проекта уже готовы.

В частности, провели анализ нормативной базы для реализации программы и международного опыта.

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