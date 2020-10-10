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Факты / Видео / Украина / Общество

Строительные аферы: в Киеве на месте обещанного паркинга возведут многоэтажку

Жителям одного из жилых комплексов Киева застройщик пообещал квартиры вместе с паркингом. Но выяснилось, что строить стоянку никто не собирается. Более того, на месте отведенного паркинга застройщик планирует возвести еще одну многоэтажку.

Фактически же участок был выделен, но ее загородили забором. И жители не могут туда проехать и парковаться.

Сам застройщик на связь не выходит. Однако отвечает на письменные запросы, якобы территория возле дома, это и есть паркинг.

Жители возмущаются. Ведь кроме того, что нет нормального паркинга, так еще возникают трудности с выездом и въездом во двор. Люди неоднократно в этом вопросе обращались в КГГА. Однако проблему так и не решили.

Очередной скандал в Киеве произошел и в жилом комплексе Отрадный. Там застройщик просит людей доплатить за лишние метры.

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