Якщо прорве, схил може поповзти: вздовж Пейзажної алеї риють теплотрасу

Мешканці будинку на Великій Житомирській, у центрі Києва – біля одної з головних туристичних атракцій столиці – Пейзажної Алеї, живуть мов на голках. Відколи нові сусіди купили напіврозвалений будинок біля них, і почали там господарювати.

Раніше, кажуть люди, ця будівля належала силовому відомству, потім років з десять будинок стояв без власника і руйнувався. А потім його купила приватна фірма і почала там реконструкцію.

Мешканці кажуть, новий власник вирішив відрізатися від центральної тепломережі, яка проходить на його прибудинковій території. Натомість прокласти трубу від їхнього будинку до наступного прямо по Пейзажній алеї. Без дозволу робочі знесли паркан, які мешканці ще раніше ставили за свій рахунок, спиляли дерева і вже готуються рити котлован.

Місцеві не впевнені, що нову так би мовити обхідну трубу покладуть якісно. А може сусід просто залишить сусідні будинки без тепла та гарячої води. До того ж, рити хочуть вздовж Пейзажної алеї – пам’ятки місцевого значення.

На будівництві від прокладання нової тепломережі відхрещуються, мовляв це робить не власник будівлі, а місто.

Через декілька днів після знімань робочі вже розрили котлован. Але у КМДА твердять: підприємець отримав дозволи і на реконструкцію будинку, і на земляні роботи. Тож все робить законно.

У департаменті зареєстровано дозвіл Міністерства культури України на виконання земляних робіт за адресою Велика Житомирська, 32. Строк дії дозволу встановлено до 31.12.2021.

У Київтеплоенерго на запит Фактів відповіли, що новому власнику будівлі видали технічні умови на приєднання до тепломереж. Юристи пояснюють, мешканці на цю ситуацію вплинути не можуть, бо це стосунки власника чи орендаря землі з компанією, чиї комунікації пролягають через земельну ділянку.

Утім мешканці наголошують, більше хвилюються за долю Пейзажної алеї, мовляв якщо нову теплотрасу прокладуть, абияк і прорве, схил може поповзти. Тож ще раз звернулися до КМДА та головного архітектора міста, аби ті переглянули своє рішення.

У жовтні минулого року жителям одного із житлових комплексів Києва забудовник пообіцяв квартири разом із паркінгом. Але згодом з’ясувалося, що на місці відведеного паркінгу забудовник планує звести ще одну багатоповерхівку.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.