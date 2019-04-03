Яна Червона та Олександр Мілютін: якими вони були і останні кадри воїнів

Напередодні загинули старший солдат Яна Червона та молодший сержант Олександр Мілютін. Російські окупанти накрили гаубицями позиції на околицях Попасної. Пряме влучання снаряду забороненого калібру 152 мм у бліндаж не залишило воякам жодних шансів.

Яна Червона мала промовисте псевдо – Відьма. Вони з чоловіком займалися бізнесом. Із початком бойових дій на Донбасі Яна стала волонтеркою. А в 2016-му підписала контракт із 54 бригадою. Чоловік залишився з маленькими дітьми – сином і донькою.

Не знаю, що на мене найшло, але перша грядка майже готова, – писала два тижні тому у соцмережі Яна.

Вона посіяла біля позицій зелень і редьку. А ще планувала посадити квіти, щоб навіть на передовій було гарно.

Олександр Мілютін із позивним – Дєда. Чоловік із Бахмута пішов боронити рідну землю. Про нього побратими кажуть: був гарним воїном, а ще любив порядок. У бліндажі завжди було чисто і все до ладу. Дєда охоче готував і тішив побратимів борщем.

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Вчора опівдні російські окупанти почали потужний обстріл. Вгатили по околицях Попасної спершу з мінометів, а потім із гаубиць калібру 152 мм. Ця зброя заборонена Мінськими домовленостями. Вогонь ворог коригував із безпілотника.

В Олександра залишилася родина в Бахмуті. На Яну так і не дочекалися у Харкові чоловік із дітьми. Жінка дуже сумувала за малечею і хвилювалася, що рідко їх бачить.

До слова, втрати у зоні ООС: загинули Яна Червона та Сергій Мілютін.

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