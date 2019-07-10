Ельченко разгромил Россию в ООН: Украина напомнила миру об агрессоре

Терроризм – составляющая государственной политики России. Об этом еще раз напомнил международному сообществу Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко во время выступления на открытых дебатах Совета Безопасности ООН на тему Связь международного терроризма и организованной преступности.

Украина и дальше испытывает такие последствия, опираясь российской гибридной агрессии уже более 5 лет, – подчеркнул Ельченко.

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Он напомнил, что перекладывание ответственности, манипуляции и пропаганда, вмешательство во внутренние дела государств, разжигание международных конфликтов поставками оружия и финансирование терроризма, убийства гражданского населения, в том числе и медиков – все это современный политический курс России.

Это необходимо не только осуждать, этому нужно противостоять и привлекать виновных к ответственности, ведь нынешняя ситуация в Украине четко доказывает, что приспособление или попустительство оккупанту только ведут к дальнейшей агрессии, – добавил украинский дипломат.

Напомним, Россия решила во второй раз созвать заседание Совета безопасности ООН по украинскому языковому закону. Заседание предварительно запланировано на 16 июля.

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