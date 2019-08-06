Єнототерапія у Львові: ціна та де проводять

У Львові подружжя в себе вдома відкрило міні зоопарк. Вони мають 10 єнотів, які тішать не тільки господарів. Люди шикуються в чергу, аби побавитися зі смугастими тваринками.

Година особливої терапії вартує 120 гривень.

Люди отримують неймовірний енергетичний заряд та гарні емоції.

Це дуже енергійні й непосидючі тваринки, щоб не тримати їх у маленькій квартирі пара облаштувала великий вольєр. Вивільняти енергію єнотам допомагають відвідувачі – по кілька десятків на тиждень.

Дивіться: Без апаратів та інструкцій. Чи запрацює система трансплантації в Україні з 2020 року

Графік відвідування єнотів у їхніх власників розписаний на два тижні наперед.

До слова, коли в Україні запрацює безкоштовна діагностика раку та що для цього потрібно.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.