Єнототерапія у Львові: ціна та де проводять
У Львові подружжя в себе вдома відкрило міні зоопарк. Вони мають 10 єнотів, які тішать не тільки господарів. Люди шикуються в чергу, аби побавитися зі смугастими тваринками.
Година особливої терапії вартує 120 гривень.
Люди отримують неймовірний енергетичний заряд та гарні емоції.
Це дуже енергійні й непосидючі тваринки, щоб не тримати їх у маленькій квартирі пара облаштувала великий вольєр. Вивільняти енергію єнотам допомагають відвідувачі – по кілька десятків на тиждень.
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Графік відвідування єнотів у їхніх власників розписаний на два тижні наперед.
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