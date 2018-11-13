Їдальня через двір, туалет на вулиці: як навчаються школярі на Миколаївщині

Навчання на межі виживання – понад 650 учнів Новобузької школи №1 не можуть повноцінно отримувати знання. Частина будівлі закладу обвалилася торік у липні. І дотепер там не видно будівельників.

Діти навчаються в одному приміщенні, харчуються за пів кілометра в іншому, туалети для найменших на вулиці, де зараз вже мінусова температура. Педагоги, колись найкращої школи міста, намагаються створити всі умови для дітей, а от чиновники з ремонтом не поспішають.

Проект капітального ремонту вже вдруге проходить експертизу. Місце завалу законсервували, і заспокоїлись, скаржиться директорка. 665 учнів другий рік розкидані по всьому місту. Старші класи – на 4 поверсі аграрного коледжу. У школярів тепер спільна зі студентами спортивна зала, а за гарячими обідами до їдальні ходять через парк.

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Початкова школа – у педагогічному коледжі. Класів не вистачає, і діти займаються у дві зміни. В приміщеннях тісно. Група продовженого дня – у дитячому садочку через дорогу. Фізкультура на вулиці, якщо тепло, спортивної зали – немає. Їдальня – через двір. Туалет – на вулиці.

Нагадаємо, на Волині батьки не пускають дітей у аварійну школу.

Опубліковано Листопад, 13 в 10:16



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