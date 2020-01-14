Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle / Авто

Едет боком и заряжается 15 минут. Mercedes представила электрокар будущего

Машины, как с фантастических фильмов, гибкие экраны самых разнообразных форм и размеров, подводные средства передвижения и огромное количество техники для развлечений. Все это и многие другие чудеса увидела публика на крупнейшей выставке новейших электронных технологий, которая прошла в Лас-Вегасе.

Смотрите: Роботы, предупреждающие о землетрясениях: что представили на CES 2020 в Лас-Вегасе

Настоящий фурор на выставке поднял новый концепт от легендарного Mercedes. Кроме удивительного внешнего вида, благодаря которому машина напоминает живое существо, она нафаршированная и незаурядными техническими новациями. Например, оснащена батареей, которую можно полностью зарядить менее чем за 15 минут и преодолеть после этого 700 километров. Детали в сюжете Оксаны Лотоцкой.

Напомним, на 17-м Международном промышленном форуме были представлены лазерный комплекс ARAMIS AFX-PRO, созданный в украинском-чешской сотрудничестве.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Претендуют на партнерство с NASA. Как Украина планирует покорять Луну
Роботы, предупреждающие о землетрясениях: что представили на CES 2020 в Лас-Вегасе
Скорость в форме рыбы. Украинский изобретатель создал идеальную конструкцию для судов
Более 5 тыс. собак 200 пород: в Киеве проходит выставка Киевская Русь
В Киеве прошла выставка кошек Pro Plan Grand Prix 2019
AFX-PRO. Чем удивила ARAMIS на Международном промышленном форуме
Базар-Берлин: масштабная выставка хозяйственных товаров в Германии
Ukraine WOW. На киевском вокзале открыли креативную выставку

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка