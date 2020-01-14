Едет боком и заряжается 15 минут. Mercedes представила электрокар будущего

Машины, как с фантастических фильмов, гибкие экраны самых разнообразных форм и размеров, подводные средства передвижения и огромное количество техники для развлечений. Все это и многие другие чудеса увидела публика на крупнейшей выставке новейших электронных технологий, которая прошла в Лас-Вегасе.

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Настоящий фурор на выставке поднял новый концепт от легендарного Mercedes. Кроме удивительного внешнего вида, благодаря которому машина напоминает живое существо, она нафаршированная и незаурядными техническими новациями. Например, оснащена батареей, которую можно полностью зарядить менее чем за 15 минут и преодолеть после этого 700 километров. Детали в сюжете Оксаны Лотоцкой.

Напомним, на 17-м Международном промышленном форуме были представлены лазерный комплекс ARAMIS AFX-PRO, созданный в украинском-чешской сотрудничестве.

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