Їде боком і заряджається 15 хвилин. Mercedes представила електрокар майбутнього

Машини, як із фантастичних фільмів, гнучкі екрани найрізноманітніших форм та розмірів, підводні засоби пересування та величезна кількість техніки для розваг. Все це та багато інших дивовиж побачила публіка на найбільшій виставці новітніх електронних технологій, яка пройшла у Лас-Вегасі.

Дивіться: Роботи, які попереджають про землетруси: що представили на CES 2020 у Лас-Вегасі

Справжній фурор на виставці зчинив новий концепт від легендарного Mercedes. Крім дивовижного зовнішнього вигляду, завдяки якому машина нагадує живу істоту, вона нафарширована й неабиякими технічними новаціями. Наприклад, оснащена батареєю, яку можна повністю зарядити менш, ніж за 15 хвилин і подолати після цього 700 кілометрів. Деталі у сюжеті Оксани Лотоцької.

Нагадаємо, на 17-му Міжнародному промисловому форумі було презентовано лазерний комплекс ARAMIS AFX-PRO, створений в українсько-чеській співпраці.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.