Роботы, предупреждающие о землетрясениях: что представили на CES 2020 в Лас-Вегасе

Мир будущего будет умным, самостоятельным и экологичным. По крайней мере, такое видение – у ведущих технологических компаниях, которые приехали в этом году в Лас-Вегас на крупнейшую в мире выставку потребительской электроники CES.

Автомобильные производители привезли футуристические электрические концепт-кары, которые помогают водителю вовремя увидеть пешехода или работают на автопилоте. А два производителя представили свой транспорт будущего – воздушное такси.

Читайте: Dubai Airshow 2019. Главные новинки выставки и чем удивила Украина

Умнее становятся привычные вещи – от мячей, выполняющие роль помощника, к телевизорам, которые сгибаются и переворачиваются. Роботы теперь могут предупреждать людей о землетрясениях, самостоятельно мыть окна и учить их играть в пинг-понг. Искусственный интеллект используют даже комбайны. Некоторые изобретения появятся на рынке лишь через несколько лет, другие – пройдут испытания в реальных условиях уже этим летом.

Факты ICTV ранее писали о том, что робопса Boston Dynamics взяли на службу в полицию.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.