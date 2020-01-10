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Роботы, предупреждающие о землетрясениях: что представили на CES 2020 в Лас-Вегасе

Мир будущего будет умным, самостоятельным и экологичным. По крайней мере, такое видение – у ведущих технологических компаниях, которые приехали в этом году в Лас-Вегас на крупнейшую в мире выставку потребительской электроники CES.

Автомобильные производители привезли футуристические электрические концепт-кары, которые помогают водителю вовремя увидеть пешехода или работают на автопилоте. А два производителя представили свой транспорт будущего – воздушное такси.

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Умнее становятся привычные вещи – от мячей, выполняющие роль помощника, к телевизорам, которые сгибаются и переворачиваются. Роботы теперь могут предупреждать людей о землетрясениях, самостоятельно мыть окна и учить их играть в пинг-понг. Искусственный интеллект используют даже комбайны. Некоторые изобретения появятся на рынке лишь через несколько лет, другие – пройдут испытания в реальных условиях уже этим летом.

Факты ICTV ранее писали о том, что робопса Boston Dynamics взяли на службу в полицию.

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