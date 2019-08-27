Едут из Европы и США. Медицинский туризм в Украине и как его развить

65 тыс. медицинских туристов приехали в Украину в прошлом году. Едут к нам из Европы, США, Австралии. Однако, большинство это выходцы из постсоветских стран или их родственники. Эксперты говорят, что Украина может быть интересна и для других.

Заинтересованные в иностранцах и врачи, потому что отечественный рынок пластической хирургии – переполнен.

Украинские репродуктологи имеют в мире хорошую репутацию. Они последняя надежда для тех, кому не помогли в лучших клиниках мира.

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Именно реабилитация после травм и инсультов, косметология и пластическая хирургия, а также репродуктивные технологии и стоматология привлекают в Украину медицинских туристов. В прошлом году их было 65 тыс. В основном – выходцы из России. Но перспектив выхода на мировые рынки – высокие.

Упростить визовый режим для тех, кто у нас лечится, пообещал и Владимир Зеленский. Однако, надо позаботиться еще и о сервисе. Сейчас иностранцы оставляют в Украине в среднем 2-2,5 тыс., а могли бы значительно больше.

Екатерина – координатор популярной в мире платформы медицинского туризма. Здесь ежедневно ищут клиники миллионы пациентов. Говорит, Украина имеет шансы стать серьезным игроком, но за этот рынок надо бороться.

К слову, снижает риск инфаркта и инсульта: медики создали дешевую супертаблетку.

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