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Їдуть з Європи і США. Медичний туризм в Україні та як його розвинути

65 тис. медичних туристів  приїхали в Україну минулого року. Їдуть до нас з Європи, США, Австралії. Однак, більшість це вихідці з пострадянських країн або їхні родичі. Експерти ж кажуть, що Україна може бути цікавою і для інших.

Зацікавлені в іноземцях і лікарі, бо вітчизняний ринок пластичної хірургії – переповнений.

Українські репродуктологи мають у світі хорошу репутацію.  Вони остання надія для тих, кому не допомогли у кращих клініках світу.

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Саме реабілітація після травм та інсультів, косметологія та пластична хірургія, а також  репродуктивні технології та  стоматологія приваблюють в Україну медичних туристів. Торік  їх було 65 тис. Здебільшого – вихідці з пострадянських країн. Але перспектив виходу на світові ринки – високі.

Спростити візовий режим для тих, хто у нас лікуються пообіцяв і Володимир Зеленський. Однак, треба подбати ще і про сервіс. Зараз іноземці залишають в Україні в середньому 2-2,5 тис., а могли би значно більше.

Катерина – координатор найпопулярнішої у світі платформи медичного туризму. Тут щодня шукають клініки мільйони пацієнтів. Каже, Україна має шанси стати серйозним гравцем, але за цей ринок треба боротися.

До слова, знижує ризик інфаркту та інсульту: медики створили дешеву супертаблетку.

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