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Їжа, меблі та ліки: на що українці найбільше витрачають гроші з карток

Майже половину грошей з банківських карт українці витрачають на їжу.

А саме – 10 млрд грн було списано з пластику українців на продукти харчування. Це дані за минулий місяць.

На другому місці витрати на кафе, ресторани та інші місця громадського харчування і відпочинку.

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Майже 10%, або 2 млрд грн, українці віддали за меблі і товари для дому.

Трохи менше на одяг і взуття, а замикає п’ятірку основних купівель із банківських карток – витрати на аптеки й медицину.

До слова, в Україні почала дешевшати картопля.

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