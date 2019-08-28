Їжа, меблі та ліки: на що українці найбільше витрачають гроші з карток
Майже половину грошей з банківських карт українці витрачають на їжу.
А саме – 10 млрд грн було списано з пластику українців на продукти харчування. Це дані за минулий місяць.
На другому місці витрати на кафе, ресторани та інші місця громадського харчування і відпочинку.
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Майже 10%, або 2 млрд грн, українці віддали за меблі і товари для дому.
Трохи менше на одяг і взуття, а замикає п’ятірку основних купівель із банківських карток – витрати на аптеки й медицину.
До слова, в Україні почала дешевшати картопля.
2019-08-28
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