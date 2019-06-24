З 1 липня в Україні зростуть пенсії: на скільки і хто отримає

З 1 липня в Україні чергове підвищення пенсій. Зокрема, у тих людей, які мали великий трудовий стаж, але невелику зарплату.

Ідеться про жінок, які пропрацювали понад 30 років, та чоловіків – понад 35 років. Тепер їхні пенсійні виплати будуть не менше 2 тис. грн.

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Про це сьогодні повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман і нагадав, що підвищення виплат усім категоріям пенсіонерів анонсували ще в січні 2018 року.

Відтоді збільшені пенсії отримали військові пенсіонери і представники небезпечних професій. І ось тепер знайшли механізм перерахунку для людей із великим стажем.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Кабмін схвалив пілотний проект з доставки пенсій додому.

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