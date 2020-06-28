С Днем Конституции! Из Днепра в Одессу стартовала крейсерская регата Козацький шлях

Из Днепра в Одессу под парусами уже в пятый раз стартовала крейсерская регата Козацький шлях. Десятки яхтсменов из нескольких областей Украины преодолевать по 80 километров в день и уже через 10 дней финишируют в Одессе.

Гонки традиционно посвященные Дню Конституции и Дню флота Украины. Любители и профессионалы преодолеют сложный путь маршруту украинских казаков.

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В этом году вместе с яхтсменами в путешествие отправятся участники фестиваля Пісні народжені в АТО, в городах, где будут остановки они будут давать концерты под открытым небом.

Во время путешествия яхтсмены посетят черноморские военно-морские базы. А в некоторых городах даже устраивать концерты под открытым небом.

Проходить днепровские шлюзы участники регаты будут бесплатно, все расходы на себя взяли меценаты.

Но прежде всего это соревнование. Гонки разделены на девять этапов. Каждое утро судьи будут давать новый старт и определять тройку лидеров. А обладателя наибольшего количества наград объявят на финише в Одессе.

В День Конституции президент Владимир Зеленский поздравил украинцев. Он призвал всех уважать права друг друга.

Президент также отметил, что у каждого украинца должно быть понимание, что один гражданин не может посягать на права другого. Кроме того, каждый должен уважать закон, а не думать, как его можно обойти.