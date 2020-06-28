З Днем Конституції! З Дніпра до Одеси стартувала крейсерська регата Козацький шлях

З Дніпра до Одеси під вітрилами вже вп’яте стартувала крейсерська регата Козацький шлях. Десятки яхтсменів з кількох областей України долатимуть по 80 кілометрів щодня і вже за 10 днів фінішують в Одесі.

Перегони традиційно присвячені до Дня Конституції та Дня флоту України. Аматори та професіонали подолають важкий шлях маршрутом українських козаків.

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Цьогоріч разом з яхтсменами в подорож вирушать учасники фестивалю Пісні народжені в АТО, в містах, де будуть зупинки вони даватимуть концерти під відкритим небом.

Під час подорожі яхтсмени відвідають чорноморські військово-морські бази. А в деяких містах навіть влаштовуватимуть концерти просто неба.

Проходитимуть дніпровські шлюзи учасники регати безкоштовно, усі витрати на себе взяли меценати.

Та насамперед це змагання. Перегони поділені на дев’ять етапів. Щоранку судді даватимуть новий старт та визначатимуть трійку лідерів. А володаря найбільшої кількості нагород оголосять на фініші в Одесі.

У День Конституції президент Володимир Зеленський привітав українців. Він закликав усіх поважати права один одного.

Президент також зазначив, що у кожного українця повинне бути розуміння, що один громадянин не може посягати на права іншого. Крім того, кожен повинен поважати закон, а не думати, як його можна обійти.