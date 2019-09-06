С детдома – на улицу. Как живут сироты с инвалидностью в Украине

Детство в приюте, а потом в гериартричний пансионат. Такой сценарий государство прописала для инвалидов. Парень с Житомирщины решил бороться за достойную жизнь, хотя ему даже двигаться трудно. Он пытается завоевать у государства жилье, а для таких инвалидов как он – это право на достойную жизнь.

Анатолия Тымчука активисты приютили в Межигорье, при входе до сих пор стоит рамка. Жилье скромное, но удобное. Это важно, поскольку каждое движение Анатолию стоит немалых усилий.

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Сколько здесь сможет жить он не знает, как не знает, куда идти дальше. Собственного жилья у сироты-инвалида родом из Житомирщины нет, после интерната государство его переселили в дом престарелых.

Поэтому несколько лет назад парень решил бороться за право жить нормально.

Он оставил пансионат, поступил в училище и получил комнату в общежитии, но после окончания учебы фактически оказался на улице. Однако, Анатолий не сдался, ему удалось найти работу в Киеве и снять комнату. Он обращался во всевозможные инстанции, чтобы ему предоставили жилье, однако везде получил отказ.

И этот сценарий Анатолий хочет изменить. Сейчас он приписывается в университетском общежитии, чтобы ему могли оплатить обучение в Киеве. Он не просто хочет получить жилье себе, а мечтает, чтобы на эту проблему обратил внимание.

Помочь парню материально можно перечислив средства по этим реквизитам: 4149 4991 0439 3762 Анатолий Иванович Тимчук.

Напомним, в Днепропетровской области мать удерживала на цепи 36-летнего сына с инвалидностью, чтобы получать его пенсию.

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