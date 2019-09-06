З дитбудинку – на вулицю. Як живуть сироти з інвалідністю в Україні

Дитинство у сиротинці, а далі у геріартричний пансіонат. Такий сценарій держава прописала для інвалідів. Хлопець з Житомирщини вирішив боротися за гідне життя, хоча йому навіть рухатися важко. Він намагається вибороти в держави житло, а для таких інвалідів як він – це право на гідне життя.

Анатолія Тимчука активісти прихистили у Межигір’ї, при вході і досі стоїть рамка. Житло скромне, але зручне. Це важливо, оскільки кожен рух Анатолію коштує чималих зусиль.

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Скільки тут зможе жити він не знає, як і не знає, куди йти далі. Власного житла у сироти-інваліда родом із Житомирщини немає, після інтернату держава його переселила у будинок для літніх людей.

Тож декілька років тому хлопець вирішив боротися за право жити нормально.

Він залишив пансіонат, вступив до училища і отримав кімнату в гуртожитку, але після закінчення навчання фактично опинився на вулиці. Однак, Анатолій не здався, йому вдалося знайти роботу у Києві і винайняти кімнату. Він звертався до всіх можливих інстанцій, аби йому надали житло, однак всюди отримав відмову.

І цей сценарій Анатолій хоче змінити. Зараз він приписується в університетському гуртожитку, щоб йому могли оплатити навчання у Києві. Він не просто хоче отримати житло собі, а мріє, щоб на цю проблему звернув увагу держава і люди з інвалідністю в Україні мали право на гідне життя.

Допомогти хлопцю матеріально можна перерахувавши кошти за цими реквізитами: 4149 4991 0439 3762 Анатолій Іванович Тимчук.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області мати утримувала на ланцюгу 36-річного сина з інвалідністю, аби отримувати його пенсію.

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