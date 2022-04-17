С ожогами и тяжелыми травмами: во Львов медицинским поездом эвакуировали детей с Востока

В одну из больниц Львовской области 16 апреля медицинским поездом доставили 16 детей с Востока Украины. Большинство — в состоянии средней тяжести после минно-взрывной травмы. С вокзала детей сразу забирали скорые.

Медицинский обозреватель Ирина Заславец сообщила, что 16 раненых детей Днепра и Запорожья медицинским поездом добрались до Львова. Из них 14 ожидали в больнице.

У 4-летнего Германа на руке следы от ожогов. Обожжена также спина с ногой.

— Немножко травмирован, у него ожоги. У меня сильно пострадал старший внук, — говорит бабушка Германа.

10-летнего Кирилла достали из скорой на носилках, у него сильные ожоги. Мальчики приехали во львовскую больницу с бабушкой. Анна Митрофановна рассказала, что они из Угледара. Пострадали 30 марта.

— Говорят, в подвал попала фосфорная бомба или снаряд. Дети сидели там вместе. Их мама погибла, но они этого не знают, — рассказала она.

Также медицинским поездом эвакуировались Люба с дочкой. Они были на вокзале Краматорска, когда туда прилетела российская ракета. Ребенка ранил осколок в руку.

С ранениями после Краматорска в больнице еще двое детей. Один мальчик с ампутированной ногой.

Водитель скорой Алексей вез одного из самых тяжелых пациентов — 7-летнего Стаса. По словам врачей, состояние ребенка тяжелое. С ним также маленькая сестра и мама. Женщина хромает из-за осколка, который застрял в ноге. Они также из Угледара.

— Попали под обстрел, у нас с мужем осколочные ранения. У ребенка ранения посерьезнее. Уже удалили часть кишечника, дырка в легком, — рассказала мать Стаса.

Мальчика отправили в реанимацию, а маму — на обследование.

Эвакуироваться удалось и Татьяне с детьми. Их у нее с мужем уже четверо. Старшая 6-летняя дочь на днях погибла.

— Мы эвакуировались, выезжали из Донецкой области, попали в ДТП. Наш водитель нарушил правила дорожного движения. Наша старшая дочь погибла. У второй дочери — серьезные травмы, у третьей — закрытый разрыв почки, — говорит Татьяна.

Детским врачам понадобилось меньше часа, чтобы разместить всех по отделениям и начать лечение. Самому маленькому эвакуированному пациенту — девять месяцев, самой старшей — 17 лет. Впереди у части из них — операции и долгий процесс восстановления.

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