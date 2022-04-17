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З опіками та важкими травмами: у Львів медичним потягом евакуювали дітей зі Сходу

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я Ірина Заславець Медична оглядачка програми «Вікна», громадська діячка

В одну з лікарень Львівщини 16 квітня медичним потягом доправили 16 дітей зі Сходу України. Переважна більшість – у стані середньої важкості після мінно-вибухової травми. З вокзалу дітей одразу забирали швидкі.

Медична оглядачка Ірина Заславець повідомила, що 16 поранених дітей Дніпра і Запоріжжя медичним потягом дісталися до Львова. З них 14 очікували у лікарні.

У 4-річного Германа на руці сліди від опіків. Обпечена також спина з ногою.

– Трішки травмований, у нього опіки. У мене сильно постраждав старший внук, – каже бабуся Германа.

10-річного Кирила дістали зі швидкої на ношах, у нього сильні опіки. Хлопчики приїхали до львівської лікарні з бабусею. Ганна Митрофанівна розповіла, що вони з Вугледара. Постраждали 30 березня.

– Кажуть, у підвал попала фосфорна бомба чи снаряд. Діти сиділи там разом. Їхня мама загинула, але вони цього не знають, – розповіла вона.

Також медичним потягом евакуювалися Люба з донькою. Вони були на вокзалі Краматорська, коли туди прилетіла російська ракета. Дитину поранив уламок в руку.

З пораненнями після Краматорська у лікарні ще двоє діток. Один хлопчик з ампутованою ногою.

Водій швидкої Олексій віз одного з найважчих пацієнтів – 7-річного Стаса. За словами лікарів, стан дитини важкий. З ним також маленька сестра та мама. Жінка кульгає через уламок, який застряг у нозі. Вони також з Вугледара.

– Потрапили під обстріл, у нас з чоловіком уламкові поранення. У дитини поранення серйозніші. Вже видалили частину кишківника, дірка в легені, – розповіла мати Стаса.

Хлопчика відправили у реанімацію, а маму – на обстеження.

Евакуюватися вдалося й Тетяні з дітьми. Їх у неї з чоловіком вже четверо. Старша 6-річна донька днями загинула.

– Ми евакуювалися, виїжджали з Донецької області, потрапили у ДТП. Наш водій порушив правила дорожнього руху. Наша старша донька загинула. У другої дочки – серйозні травми, у третьої – закритий розрив нирки, – каже Тетяна.

Дитячим лікарям знадобилося менше години, щоб розмістити усіх по відділеннях і розпочати лікування. Найменшому евакуйованому пацієнту – дев’ять місяців, найстаршій – 17 років. Попереду у частини з них – операції та довгий процес відновлення.

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