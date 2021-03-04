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Факты / Видео / Украина

С отпечатками пальцев и фото: оккупанты планируют пускать в “ДНР” по “пропускам”

Оккупационные власти “ДНР” хотят принять “закон”, который позволяет пересечение линии разграничения при выезде из временно оккупированных территорий только при наличии пропуска, оформленной в “органах внутренних дел террористической ДНР”.

Пропуска будут выдавать совершеннолетним лицам на срок 6 месяцев, сообщает делегация Украины в ТКГ.

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Для ее получения требуют сдать отпечатки пальцев, сфотографироваться и сдать на проверку личные средства связи.

Украинская делегация отмечает, что российская сторона создает искусственные препятствия с целью дальнейшей изоляции Донбасса, под видом противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Глава делегации Леонид Кравчук заявил, что вся ответственность за нарушение мирных договоренностей лежит на вооруженных формированиях “ЛДНР” и сообщил, что Украина будет открывать огонь в ответ на нарушения боевиками режима тишины.

Война на Донбассе

3 марта глава украинской делегации ТКГ Леонид Кравчук заявил протест касательно обнародования боевиками “ДНР” информации о “получении разрешения на ведение предупредительного огня“.

Кравчук заявил, что расценивает данное заявление как угрозу выхода РФ из режима прекращения огня.

Фото: штаб ООС

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