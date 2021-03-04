З відбитками пальців і фото: окупанти планують пускати в “ДНР” за “перепустками”

Окупаційна влада “ДНР” хоче ухвалити “закон”, який дозволяє перетин лінії розмежування при виїзді з тимчасово окупованих територій тільки за наявності перепустки, оформленої у “органах внутрішніх справ терористичної ДНР”.

Перепустки видаватимуть повнолітнім особам на строк 6 місяців, повідомляє делегація України в ТКГ.

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Для її отримання вимагають здати відбитки пальців, сфотографуватися та здати на перевірку особисті засоби зв’язку.

Українська делегація наголошує, що російська сторона створює штучні перешкоди з метою подальшої ізоляції Донбасу, під виглядом протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Голова делегації Леонід Кравчук заявив, що вся відповідальність за порушення мирних домовленостей лежить на збройних формуваннях “ЛДНР” та повідомив, що Україна відкриватиме вогонь у відповідь на порушення бойовиками режиму тиші.

Війна на Донбасі

3 березня голова української делегації ТКГ Леонід Кравчук заявив протест щодо оприлюдення бойовиками “ДНР” інформації про “отримання дозволу на ведення попереджувального вогню”.

Кравчук заявив, що розцінює дану заяву як загрозу виходу РФ з режиму припинення вогню.

Фото: штаб ООС

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