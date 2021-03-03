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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Є загроза виходу РФ з режиму припинення вогню – Кравчук

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив протест щодо оприлюдненої бойовиками “ДНР” інформації про “отримання дозволу на ведення попереджувального вогню”.

Леонид Кравчук

– Ми розцінюємо дану заяву як загрозу одностороннього виходу РФ з режиму припинення вогню та загрозу зриву виконання Мінських домовленостей, – наголосив він.

Водночас консультації продовжуються.

Пост ТКГ

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Напередодні в ТКГ заявили, що РФ вкотре намагається узаконити свою ідею російських миротворців на Донбасі.

Зокрема, Україна надіслала ноту голові СММ ОБСЄ про те, що Росія наразі проводить заходи, спрямовані на перегляд досягнутих раніше домовленостей.

Зокрема, 27 лютого  на позиціях одного з підрозділів РФ зняли серію репортажів, в яких акцентується увага на можливості підвищення ефективності контролю режиму припинення вогню в разі залучення до цього процесу російських миротворців.

Фото: УНІАН

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