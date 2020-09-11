За 10 минут с Троещины на Бессарабку. Когда в Украине заработают летающие такси

Путешествия воздухом стали доступны людям уже полтора века. От первых воздушных шаров и к наиболее современным самолетам. Но с появлением дронов, мир все ближе подходит к личным пассажирским перевозкам с помощью беспилотников.

В мире сейчас около десятка компаний, которые разрабатывают первые прототипы будущих пассажирских дронов. Среди лидеров Европа, Китай и США. В отрасль уже инвестировано сотни миллионов долларов, но дальше прототипов дело не идет.

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Украинские изобретатели малой авиации также могли бы побороться за лидерсво в воздухе, но на пути большие суммы инвестиций. Использовать их как такси, или личный транспорт в мире смогут как минимум за несколько лет. Например, в ОАЭ уже проводят тестирование.

Украинский изобретатель Юрий, который окончил авиационный университет — разработал свой беспилотник. Сейчас чаще всего его используют для агрономических задач, но перспективы гораздо шире.

Юрий говорит, что в Украине также есть возможности, чтобы развивать это направление. Ведь мы в мировом рейтинге по большой так и малой авиации до сих пор в первых рядах. Сейчас и сам рассматривает это перспективное направление для своей компании.

Чтобы запустить программу и создать хотя бы прототип нужны значительные инвестиции. Без поддержки государства тоже не обойтись. Альтернатива — поиск бизнес-партнера, но на это надо время. Имея опыт Юрий говорит, что надо рассчитывать на $4 млн и 10-15 инженеров.

Импортозамещение в украинских самолетах Антонова

На предприятии Антонов ускорили темпы по строительству самолета по заказу нацполиции Перу. Судно Ан-178 в настоящее время полностью импортозамещено, то есть в нем заменили все детали российского производства.

Именно из-за зависимости от российских комплектующих на заводе практически остановился серийный выпуск самолетов. Сейчас Ан-178 успешно собирают из деталей американского и европейского производства, и это обходится Антоновке даже дешевле, чем до 2014 года.