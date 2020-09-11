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За 10 хвилин з Троєщини на Бессарабку. Коли в Україні запрацюють літаючі таксі

Подорожі повітрям стали доступні людям вже півтора століття. Від перших повітряних куль і до найбільш сучасних літаків. Але з появою дронів, світ все ближче підходить до особистих пасажирських перевезень за допомогою безпілотників.

У світі нині до десятка компаній, які розробляють перші прототипи майбутніх пасажирських дронів. Серед лідерів Європа, Китай та США. У галузь вже інвестовано сотні мільйони доларів але далі прототипів справа не йде.

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Українські винахідники малої авіації також могли б позмагатися за лідерсво у повітрі, але на заваді великі суми інвестицій. Використовувати їх як таксі, або особистий транспорт у світі зможуть щонайменше за кілька років. Наприклад в ОАЕ вже проводять тестування.

Український винахідник Юрій, який закінчив авіаційний університет – розробив свій безпілотник. Нині найчастіше його використовує для агрономічних завдань, але перспективи набагато ширші.

Юрій говорить, що в Україні також є можливості, щоб розвивати цей напрямок. Адже ми у світовому рейтингу як великої так і малої авіації і досі у перших рядах. Нині і сам розглядає цей перспективний напрямок для своєї компанії.

Щоб запустити програму і створити бодай прототип потрібні значні інвестиції. Без підтримки держави теж не обійтись. Альтернатива – пошук бізнес-партнера, але на це треба час. Маючи досвід Юрій каже, що треба розраховувати на $4 млн і 10-15 інженерів.

Імпортозаміщення в українських літаках Антонова

На підприємстві Антонов прискорили темпи по будівництву літака на замовлення нацполіції Перу. Судно Ан-178 нині повністю імпортозаміщене, тобто у ньому замінили всі деталі російського виробництва.

Саме через залежність від російських комплектуючих на заводі практично зупинився серійний випуск літаків. Нині Ан-178 успішно складають з деталей американського та європейського виробництва, і це обходиться антонівцям навіть дешевше, ніж до 2014 року.

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