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Факти / Відео / Україна

За 5 років війни таких вирв ще не бачили: ворог обстріляв передмістя Авдіївки

Жителі села Орлівка, передмістя Авдіївки, за 10 кілометрів від передової вже кілька днів приголомшені . За 5 років війни таких вирв ще не бачили.

Близько 6-ї вечора в їхні городи полетіли російські ракети Град. Врятував місцевих весняний дощ. Через погоду місцеві покидали городину і розійшлися по домах.

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Те, що врятувало місцевих, грає проти військових. Звуки дощу заглушають підходи штурмових груп, тумани їх приховують та роблять невидимими.

Раніше Факти ICTV писали, на що перетворили бойовики територію Авдіївської промзони.

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