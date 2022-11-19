За Екатериной II выстроилась очередь: на снос в Одессе претендует памятник Суворову

После вероломного вторжения России в Украину фигура Екатерины II стала для одесситов символом страны-агрессорки. Люди выходили на протест, чтобы российскую императрицу снесли. Горсовет провел онлайн-голосование и закрыл скульптуру досками, готовя ее к демонтажу.

Сейчас на очереди памятник Александру Суворову. Он подавлял украинское освободительное движение — Колиивщину и польское восстание Тадеуша Костюшко. Первыми демонтировали памятник российскому полководцу в Измаиле.

– Российская империя уже много веков укладывается в то, чтобы помечать свою территорию этими разными маркерами – памятниками, названиями улиц, – замечает общественный деятель Марина Бойко.

Также активисты хотят снести памятник российскому поэту Александру Пушкину и демонтировать Александровскую колонну в парке Шевченко. Андрей Красножон утверждает, что деимперизация уже второй раз происходит в истории Одессы. Впервые уничтожались имперские памятники при Советском союзе. Говорит, Одесса не отождествляла себя ни с союзом, ни с Россией.

Чтобы избежать самосуда общественности над имперскими памятниками, мэрия Одессы решила прислушаться к мнению одесситов. На топонимических комиссиях депутаты будут определять дальнейшую судьбу памятников, учитывая мнение горожан.

– На примере голосования по памятнику Екатерине мы реализовали проект онлайн-консультации. Там стопроцентная идентификация, – рассказывает заместитель городского головы Одессы Олег Брындак.

Кроме памятников российским деятелям, сейчас в Одессе продолжается переименование улиц, связанных со страной-агрессоркой или советским прошлым. Почти сто названий уже сменили.

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