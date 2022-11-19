За Катериною ІІ вишикувалась черга: на знесення в Одесі претендує пам’ятник Суворову

Після віроломного вторгнення Росії в Україну постать Катерини II стала для одеситів символом країни-агресорки. Люди виходили на протест, щоб російську імператрицю знесли. Міськрада провела онлайн-голосування і закрила скульптуру дошками, готуючи її до демонтажу.

Нині на черзі пам’ятник Олександрові Суворову. Він придушував український визвольний рух – Коліївщину, та польське повстання Тадеуша Костюшко. Першими демонтували пам’ятник російському полководцю в місті Ізмаїл.

– Російська імперія вже багато століть вкладається в те, щоб помічати свою територію оцими різними маркерами – пам’ятниками, назвами вулиць, – зауважує громадська діячка Марина Бойко.

Також активісти хочуть знести пам’ятник російському поету Олександрові Пушкіну та демонтувати Олександрівську колону в парку Шевченка. Андрій Красножон твердить, що деімперізація вже вдруге відбувається за історію Одеси. Уперше знищувалися імперські пам’ятки за Радянського союзу. Каже, Одеса не ототожнювала себе ні з союзом, ні з Росією.

Аби уникнути самосуду громадськості над імперськими пам’ятками, мерія Одеси вирішила прислухатися до думки одеситів. На топонімічних комісіях депутати визначатимуть подальшу долю пам’ятників, зважаючи на думку містян.

– На прикладі голосування по пам’ятнику Катерині ми реалізували проект онлайн-консультації. Там стовідсоткова ідентифікація, – розповідає заступник міського голови Одеси Олег Бриндак.

Також, окрім пам’ятників російським діячам, нині в Одесі триває перейменування вулиць, пов’язаних з країною-агресоркою чи радянським минулим. Майже сто назв уже змінили.

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