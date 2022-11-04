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Факты / Видео / Україна

Средневековый палач в центре Одессы. Снесут ли памятник Екатерине II

Назар Бурхан журналист Факты ICTV Дарина Реготун Видеоредактор

Екатерина II – мучительница украинского народа. Несмотря на то, что Хэллоуин уже прошел, одесситы нарядили памятник русской императрице, как средневекового палача.

Председатель общественной организации Зеленое письмо Владислав Балинский отмечает, что акция проводилась не ради повреждения памятника, а чтобы привлечь внимание и напомнить одесситам о роли Екатерины II в истории Украины.

И хотя пропаганда РФ кричит, что российская императрица основала город, но, как доказывают историки, это подлая ложь. Екатерина II уничтожила казачество, закрепостила более 300 тыс. украинцев и начала притеснения украинского языка и культуры. Поэтому ее памятник сейчас как издевательство в центре Одессы.

Историк и начальник южного отдела института национальной памяти Сергей Гуцалюк уверен, что в европейском государстве не может быть памятников людям, которые уничтожали его народ.

– Во многих Европейских странах подобные процессы происходили. Вот покажите мне в Болгарии какие-нибудь достопримечательности посвященные Османским султанам, например. Или в Польше, например, памятки посвящены тем же русским царям. Покажите мне в Нидерландах какие-нибудь достопримечательности, связанные с испанскими королями, — отмечает он.

Так что с начала полномасштабного вторжения РФ вопрос о демонтаже российского символа в Одессе поднимали уже несколько раз. Чтобы определить судьбу памятника, городской совет провел онлайн-голосование — из почти 8 тыс. участников большая часть высказалась за снос. Но если Екатерина II все же останется на площади, демонтажем могут заняться неравнодушные одесситы, предполагают активисты.

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