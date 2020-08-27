При благоприятных условиях на очистку Донбасса от мин и снарядов может пойти 10 лет

При условии вывода российских войск с территории Украины для разминирования прифронтовых территорий может потребоваться до 10 лет. Минами считают не только специально заложены в почву устройства, но и то, что прилетело от неприятеля не разорвалось.

Если разминирование проводить по всем правилам — это крайне кропотливый процесс. Очистка одного большого поля может длиться годами, а лицензию на проведение работ имеет не так уж много организаций.

Смотрите: Доверять оккупантам нельзя: бойцы ООС о перемирии на Донбассе

Разминирование — процесс длительный. Сначала проводят нетехническое обследование территорий, где продолжались боевые действия. Выясняют, могут здесь быть мины или неразорвавшиеся снаряды. Только после этого начинают работать деминеры.

Сначала по травинке очищают территорию. Затем специальной рамкой ищут, где могут быть снаряды.

Если предмет, похожий на снаряд — вызывают тех, кто будет его утилизировать. Один участок могут чистить несколько лет. И это при том, что разминирования требует лишь на подконтрольных территориях до 7 тыс. квадратных километров.

Новая экономическая стратегия для Донбасса

Украина разрабатывает новую экономическую стратегию для Донбасса. Ее презентация запланирована на сентябрь.

Тогда должны представить дорожную карту, пишет вице-премьер-министр Украины Алексей Резников в колонке для Atlantic Council

Резников общался с иностранными дипломатами и бизнесменами и их гораздо больше беспокоит состояние украинской системы правосудия, чем близость к линии фронта.

Вице-премьер-министр считает, что сейчас важно создать особый инвестиционный режим в контролируемой части Донбасса.