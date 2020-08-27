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Факти / Відео / Україна

За сприятливих умов на очищення Донбасу від мін і снарядів може піти 10 років

За умови виведення російських військ з території України для розмінування прифронтових територій може знадобитися до 10 років. Мінами вважають не лише спеціально закладені в ґрунт пристрої, а й те, що прилетіло від ворога, та не розірвалося.

Якщо розмінування проводити за всіма правилами – це вкрай кропіткий процес. Очистка одного великого поля може тривати роками, а ліцензію на проведення робіт має не так вже й багато організацій.

Дивіться: Довіряти окупантам не можна: бійці ООС про перемир’я на Донбасі

Розмінування – процес тривалий. Спочатку проводять нетехнічне обстеження територій, де тривали бойові дії. З’ясовують, чи можуть тут бути міни або нерозірвані снаряди. Лише після цього починають працювати демінери.

Спочатку по травинці очищують територію. Потім спеціальною рамкою шукають, де можуть бути снаряди.

Якщо предмет схожий на снаряд – викликають тих, хто буде його утилізувати. Одну ділянку можуть чистити кілька років. І це при тому, що розмінування потребує лише на підконтрольних територіях до 7 тис. квадратних кілометрів.

Нова економічна стратегія для Донбасу

Україна розробляє нову економічну стратегію для Донбасу. Її презентація запланована на вересень.

Тоді мають представити дорожню карту, пише віце-прем’єр-міністр України Олексій Резніков у колонці для Atlantic Council.

Резніков спілкувався з іноземними дипломатами та бізнесменами і їх набагато більше турбує стан української системи правосуддя, ніж близькість до лінії фронту.

Віце-прем’єр-міністр вважає, що зараз важливо створити особливий інвестиційний режим в контрольованій частині Донбасу.

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