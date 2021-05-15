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За неделю никто не заболел. Как Моршину удалось привить 62% жителей

В курортном Моршине уже вакцинировали более половины населения — 62%. Привитые почти все работники санаториев. Массовую иммунизацию там начали месяц назад, и люди уже получают вторую дозу вакцины.

В Моршине работают два пункта прививки. Утром под кабинетами выстроилась очередь. Сейчас желающих немало, а вот на старте вакцинации людей приходилось чуть ли не уговаривать, рассказывают медики.

Результаты вакцинации заметны уже — снижение инфицирования. Сейчас во всем Моршине болеют всего 6 человек. А новых случаев нет уже неделю.

На протяжении последних двух недель в город начали возвращаться и туристы.

До карантина здесь ежегодно отдыхали по 30-40 тыс. человек из Украины, Молдовы, Беларуси и Польши. Но в прошлом году из-за пандемии гостей уменьшилось почти на треть.

Убедить правительство, рассказывает мэр, было удивительно просто. Все обсуждения продолжались менее двух недель и после этого уже через 7 дней город получил 2400 доз вакцины от Минздрава.

Вакцина от Covid-19

Правительство Литвы предоставит 200 тыс. вакцин для стран Восточного партнерства, а 100 тыс. вакцин получит Украина.

Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в социальных сетях.

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