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За тиждень ніхто не захворів. Як Моршину вдалося щепити 62% мешканців

У курортному Моршині вже вакцинували більше половини населення – 62%. Щеплені майже всі працівники санаторіїв. Масову імунізацію там почали місяць тому, і люди вже отримують другу дозу вакцини.

У Моршині працюють два пункти щеплення. Зранку під кабінетами вишикувалась черга. Нині охочих чимало, а от на старті вакцинації людей доводилось ледь не вмовляти, розповідають медики.

Результати вакцинації помітні вже – знизився рівень інфікувань. Нині в усьому Моршині хворіють усього 6 людей. А нових випадків немає вже тиждень.

Упродовж останніх двох тижнів до міста почали повертатись і туристи.

До карантину тут щороку відпочивали по 30-40 тис. людей з України, Молдови, Білорусі та Польщі. Але торік через пандемію гостей поменшало майже на третину.

Переконати уряд, розповідає мер, було на диво просто. Усі обговорення тривали менше двох тижнів і після цього вже через 7 днів місто отримало 2 400 доз вакцини від МОЗ.

Вакцина від Covid-19

Уряд Литви надасть 200 тис. вакцин для країн Східного партнерства,  а 100 тис. вакцин отримає Україна.

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у соціальних мережах.

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