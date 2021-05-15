За тиждень ніхто не захворів. Як Моршину вдалося щепити 62% мешканців
У курортному Моршині вже вакцинували більше половини населення – 62%. Щеплені майже всі працівники санаторіїв. Масову імунізацію там почали місяць тому, і люди вже отримують другу дозу вакцини.
У Моршині працюють два пункти щеплення. Зранку під кабінетами вишикувалась черга. Нині охочих чимало, а от на старті вакцинації людей доводилось ледь не вмовляти, розповідають медики.
Результати вакцинації помітні вже – знизився рівень інфікувань. Нині в усьому Моршині хворіють усього 6 людей. А нових випадків немає вже тиждень.
Упродовж останніх двох тижнів до міста почали повертатись і туристи.
До карантину тут щороку відпочивали по 30-40 тис. людей з України, Молдови, Білорусі та Польщі. Але торік через пандемію гостей поменшало майже на третину.
Переконати уряд, розповідає мер, було на диво просто. Усі обговорення тривали менше двох тижнів і після цього вже через 7 днів місто отримало 2 400 доз вакцини від МОЗ.
Вакцина від Covid-19
Уряд Литви надасть 200 тис. вакцин для країн Східного партнерства, а 100 тис. вакцин отримає Україна.
Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у соціальних мережах.