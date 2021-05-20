Загострення на Близькому Сході: чому конфлікт знов розгорівся та кому він вигідний

Конфлікт між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС не стихає вже другий тиждень. Сторони обмінюються обстрілами та взаємними звинуваченнями. І, попри заклики світової спільноти, вгамувати їх не вдається.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху стверджує, що сповнений рішучості продовжувати операцію Вартовий стін доти, поки не буде досягнута її мета – відновлення миру і безпеки для громадян Ізраїлю.

Причини конфлікту ховаються у внутрішніх політичних проблемах чинної ізраїльської влади та ХАМАСу. Як виявилось, маленька війна вигідна обом сторонам.

– У Нетаньяху йдеться про те, що він міг залишитися без влади після формування коаліційного уряду. У ХАМАС теж були великі проблеми через те, що останнім часом він став втрачати популярність. Бо люди хочуть нормального життя, – пояснює міжнародний оглядач Іван Яковина.

Палестинські радикали з перших днів засипали територію Ізраїлю сотнями ракет. Однак озброєння ХАМАСу сильно відстає технологічно.

Утім, за підтримки Ірану та завдяки поставкам зброї через розгалужену систему контрабанди, завдавати ударів по Ізраїлю бойовики зможуть тривалий час.

– За даними ізраїльтян, в арсеналі ХАМАСУ зараз близько 30 тис. снарядів – від дуже малих до саморобних ракет дальністю 10-20 км. Угруповання використало гарну тактику ракетних запусків. Вони стріляють інтенсивно. І точність покращилася у порівнянні із попередніми конфліктами, – зазначає науковий співробітник Ян Вільямс.

Система оборони Залізний купол пропустила одиничні сняряди, які впали в ізраїльських поселеннях. У відповідь артилерія та авіація країни завдали нищівних ударів по сектору Гази.

ЦАХАЛ б’є по інфраструктурі, системі тунелів, будинках верхівки ХАМАСУ та, навіть, цивільних будівлях, де переховуються бойовики. Мета – максимально послабити ворога.

Як кажуть фахівці, наземна операція, можливість якої розглядало керівництво Ізраїлю, не відбудеться.. Вторгнення у густонаселений сектор Гази наземними військами означатиме для Ізраїлю людські втрати і військовополонених.

Та й головний партнер країни на міжнародній арені – США ставиться до такої ініціативи негативно. Із приходом демократів до влади відносини з Ізраїлем дещо змінюються.

У Джо Байдена зараз дуже великі проблеми всередині демократичної партії. Адже більша половина людей, які називають себе демократами, підтримує вже не Ізраїль, а Палестину. Вперше в американській історії така ситуація, – наголошує Яковина.

То ж очільник Білого дому хоче якнайшвидше закінчити конфлікт. Попереднє велике протистояння, у 2014 році, тривало півтора місяці.

Загострення на Близькому Сході

Понад тиждень триває загострення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.

Протягом цього часу Ізраїль і сектор Гази випустили в бік один одного тисячі ракет.

Протистояння між країнами Близького Сходу почалося із сутичок, які спалахнули, коли ізраїльська влада вирішила виселити кілька палестинських сімей з району Шейх-Джарра у Східному Єрусалимі, який є спірною територією.

Також вплинуло на загострення ситуації і рішення міської влади не допустити мусульман на Храмову гору під час ходи в День Єрусалима, який відзначали 10 травня.

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