Угрозы для мира и развитие Украины: о чем говорили в Давосе

Главные угрозы выживанию цивилизации – авторитарные правительства и глобальное потепление. Об этом заявил миллиардер и филантроп Джордж Сорос на всемирном экономическом форуме в Давосе. И сообщил: инвестирует миллиард долларов в борьбу с этими бедствиями. Он также раскритиковал социальную сеть Facebook, обвинив ее в работе на президента США Дональда Трампа. Также Сорос считает, что именно Дональд Трамп разжигает конфликт на Ближнем Востоке.

А вот канцлер Германии Ангела Меркель в своем выступлении призвала усилить меры по защите окружающей среды. Генсек ООН Антонио Гуттериш назвал четыре самые большие угрозы для мира – геополитическая напряженность, климатический кризис, отсутствие доверия к политическим институтам и технологический прогресс.

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Для Украины в этом году собрание оказалось успешным. Президент Владимир Зеленский призвал инвесторов вкладывать в Украину, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях. Кроме выступлений на дискуссионных панелях, украинская делегация провела ряд плодотворных двусторонних встреч – с представителями европейских стран, а также международных организаций.

Изрядно способствовал успешности командировки украинских чиновников Украинский дом в Давосе и украинский завтрак, который ежегодно устраивает в рамках экономического форума Фонд Виктора Пинчука. На одной из последних нынешних дискуссий председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев рассказывал инвесторам о преимуществах и перспективность украинской газотранспортной системы и выгодность украинского газохранилища. Он напомнил: ГТС может служить не только для поставок российского газа и отметил выгодность для европейцев использования украинской инфраструктуры.

Говорили в Украинском доме и о будущем образования и инноваций. Такие интеллектуальные панельные дискуссии привлекают к нам все больше внимания. Люди стремятся услышать, каким образом Украина с ее технологическим потенциалом может превратиться в новую Кремниевую долину. Прежде всего, цифровых гениев создает школьное образование, – говорят спикеры, – поэтому Киеву стоит больше заниматься обучением молодого поколения.

24 января в Давосе последние выступления, встречи и обсуждения в рамках экономического форума. В частности, произнесет речь австрийский канцлер Себастьян Курц и проведут встречу топ-финансисты: директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, глава Европейского центробанка Кристин Лагард и министры финансов США и Германии Стивен Мнучин и Олаф Шольц, а также руководитель Банка Японии Харухико Курода.

К слову, Факты ICTV рассказывали о в ыступлениях Зеленского, Сенцова и Гончарука в Давосе.

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