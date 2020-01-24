Загрози для світу та розвиток України: про що говорили в Давосі

Головні загрози виживанню цивілізації – авторитарні уряди та глобальне потепління. Так заявив мільярдер і філантроп Джордж Сорос на всесвітньому економічному форумі в Давосі. І повідомив: інвестує мільярд доларів у боротьбу з цими лихами. Він також розкритикував соціальну мережу Facebook, звинувативши її в роботі на президента США Дональда Трампа. Також Сорос вважає, що саме Дональд Трамп розпалює конфлікт на Близькому Сході.

А от канцлер Німеччини Ангела Меркель у своєму виступі закликала посилити заходи на захист довкілля. Генсек ООН Антоніо Гуттеріш назвав чотири найбільші загрози для світу – геополітична напруженість, кліматична криза, відсутність довіри до політичних інститутів і технологічний прогрес.

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Для України цьогорічне зібрання видалося успішним. Президент Володимир Зеленський закликав інвесторів вкладати в Україну, аби потім не шкодувати про втрачені можливості. Крім виступів на дискусійних панелях, українська делегація провела низку плідних двосторонніх зустрічей – з представниками європейських країн, а також міжнародних інституцій.

Неабияк сприяв успішності відрядження українських посадовців Український дім у Давосі та Український сніданок, який щороку влаштовує в рамках економічного форуму Фонд Віктора Пінчука. На одній із останніх цьогорічних дискусій голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв розповідав інвесторам про переваги і перспективність української газотранспортної системи та вигідність українського газосховища. Він нагадав: ГТС може слугувати не лише для постачання російського газу й наголосив на вигідності для європейців використання української інфраструктури.

Говорили в Українському домі й про майбутнє освіти та інновацій. Такі інтелектуальні панельні дискусії привертають до нас дедалі більше уваги. Люди прагнуть почути, в який спосіб Україна з її технологічним потенціалом може перетворитися на нову Кремнієву долину. Передусім, цифрових геніїв створює шкільна освіта, – кажуть спікери, – тож Києву варто більше опікуватися навчанням молодого покоління.

24 січня в Давосі останні виступи, зустрічі та обговорення в рамках економічного форуму. Зокрема, виголосить промову австрійський канцлер Себастіан Курц та проведуть зустріч топ-фінансисти: директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Ґеорґієва, очільниця Європейського центробанку Крістін Лаґард і міністри фінансів США та Німеччини Стівен Мнучін і Олаф Шольц, а також керівник Банку Японії Харухіко Курода.

До слова, Факти ICTV розповідали про виступи Зеленського, Сенцова і Гончарука у Давосі.

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