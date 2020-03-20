Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Западные области Украины не получили аппараты для искусственной вентиляции легких

10 млн медицинских масок и 69 аппаратов для искусственной вентиляции легких должны передать в больнице Украине. Об этом на днях сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Однако в документах о распределении ожидаемого и необходимого оборудования нет двух областей: Львовской и Ивано-Франковской.

В Ивано-Франковской области ежесуточно работают 100 бригад экстренной помощи. Они первые, кто контактирует с людьми с подозрением на коронавирус. На сегодня имеют 300 одноразовых комплектов и вдвое больше многоразовых. Средства индивидуальной защиты в дефиците. На всю область не дали ни одного аппарата для искусственной вентиляции легких и ни тест-системы для выявления коронавируса. Детали в сюжете Ирины Тимчишин.

Напомним, в Ивано-Франковской области 19 марта зафиксирована смерть от коронавируса. Covid-19 был обнаружен у 56-летней жительницы Ивано-Франковска.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Будут ли продлевать карантин в Украине
Будут ли продлевать карантин в Украине
Ливерпуль и МЮ продолжат платить работникам стадионов несмотря на паузу
Ливерпуль и МЮ продолжат платить работникам стадионов несмотря на паузу
Частная клиника в Киеве скрыла случай коронавируса, прокуратура открыла дело
Частная клиника в Киеве скрыла случай коронавируса, прокуратура открыла дело
Поездами Интерсити+ из Польши вернулись более 1 тыс. украинцев
Поездами Интерсити+ из Польши вернулись более 1 тыс. украинцев
Из-за всемирного карантина на планете значительно улучшилось состояние экологии
Из-за всемирного карантина на планете значительно улучшилось состояние экологии
Как не допустить коронавирус на предприятии: пример компании Интерпайп
Как не допустить коронавирус на предприятии: пример компании Интерпайп
Коронавирус в Житомире: больной солгал о контактах, зараженных может быть больше
Коронавирус в Житомире: больной солгал о контактах, зараженных может быть больше
Монако впервые с 1954 года не примет гонку Формулы-1
Монако впервые с 1954 года не примет гонку Формулы-1

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка