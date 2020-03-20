Западные области Украины не получили аппараты для искусственной вентиляции легких

10 млн медицинских масок и 69 аппаратов для искусственной вентиляции легких должны передать в больнице Украине. Об этом на днях сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Однако в документах о распределении ожидаемого и необходимого оборудования нет двух областей: Львовской и Ивано-Франковской.

В Ивано-Франковской области ежесуточно работают 100 бригад экстренной помощи. Они первые, кто контактирует с людьми с подозрением на коронавирус. На сегодня имеют 300 одноразовых комплектов и вдвое больше многоразовых. Средства индивидуальной защиты в дефиците. На всю область не дали ни одного аппарата для искусственной вентиляции легких и ни тест-системы для выявления коронавируса. Детали в сюжете Ирины Тимчишин.

Напомним, в Ивано-Франковской области 19 марта зафиксирована смерть от коронавируса. Covid-19 был обнаружен у 56-летней жительницы Ивано-Франковска.

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