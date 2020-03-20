Західні області України не отримали апарати для штучної вентиляції легень

10 млн медичних масок та 69 апаратів для штучної вентиляції легень мали б передати у лікарні України. Про це днями повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Однак у документах про розподіл очікуваного та необхідного обладнання немає двох областей: Львівської та Івано-Франківської.

В Івано-Франківській області щодобово працюють 100 бригад екстреної допомоги. Вони перші, хто контактує з людьми з підозрою на коронавірус. На сьогодні мають 300 одноразових комплектів та вдвічі більше багаторазових. Засоби індивідуального захисту у дефіциті. На всю область не дали жодного апарату для штучної вентиляції легень і жодної тест-системи для виявлення коронавірусу. Деталі у сюжеті Ірини Тимчишин.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області 19 березня зафіксовано смерть від коронавірусу. Covid-19 був виявлений у 56-річної мешканки Івано-Франківська.

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