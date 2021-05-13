Защитим Украину: на Волыни проходят учения Севастопольской бригады ВВС

На Луцком военном аэродроме стартовали учения Севастопольской бригады ВВС Украины.

Летчики отрабатывают ведение воздушных боев на фронтовых истребителях МиГ-29, состоящих на вооружении подразделения.

В маневрах принимают участие как опытные летчики, так и молодые выпускники авиационных университетов страны.

— Все люди хотят, чтобы вообще никогда не было войны. Но мы должны быть готовы к выполнению любых поставленных задач по обороне нашего воздушного пространства, — рассказал командир Севастопольской бригады Виктор Меретин.

Пилот по имени Евгений, который является самым молодым бойцом подразделения, имеет уже 200 часов налета. По словам военного, о небе он мечтал с детства. Молодой летчик рассказал, как отрабатывал атаки наземных целей, а также выполнение маневров по уклонению от ПВО врага.

Более опытные авиаторы тренировались поднимать МиГ-29 на предельную высоту, разгонять самолет до сверхзвуковой скорости и выводить его в стратосферу.

По словам еще одного военнослужащего бригады Северина Витвицкого фронтовой истребитель МиГ-29 – советский самолет, предназначенный для поражения наземных войск и наводных целей врага.

Самолет способен развивать скорость до двух с половиной тысяч километров в час. Истребитель может летать на высотах от 20 метров до 18 км.

Севастопольская бригада ВВС Украины базируется на Луцком аэродроме на протяжении трех лет.

После того, как подразделение было выведено с аэропорта Бельбек, расположенном на оккупированном Россией полуострове Крым, оно сначала базировалось в Николаеве, а затем было переброшено на Волынь.

— Луцкий аэродром ранее активно не использовался, несмотря на то, что является одним из лучших в Украине. Его взлетно-посадочная полоса длинной в 2,5 тысячи метров может принимать практически любые самолеты, — рассказал старший офицер Андрей Тюренков.

Участие ВСУ в учениях США Defender Europe-21

Ранее стало известно об участии украинских военнослужащих в многонациональных учениях США Defender Europe-21, которые, в частности, будут проходить на полигоне Графенвер в Германии.

Как рассказал командующий 41-ой бригады полевой артиллерии армии США Даниэль Миллер, бойцы ВСУ присоединятся к одному из главных мероприятий учений — Dynamic Front.

Маневры начались в ночь на 7 мая с артиллерийских стрельб на полигонах Эстонии.

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