Вооруженные силы Украины (ВСУ) приняли на вооружение беспилотный разведывательный летательный аппарат Лелека 100. Поставки могут начаться уже в этом году.

Кроме того, в Украине будет осуществляться серийное производство комплекса на основе деталей отечественных производителей.

Как отметил министр обороны Украины Андрей Таран, это надежный комплекс, который уже был в эксплуатации украинской армии в 2016 году, а также применялся в районе проведения ООС.

— Лелека — это глаза и уши на поле боя для решения задач по аэроразведке, картографированию местности. Он может патрулировать, передавать оперативную информацию и получать точные географические координаты в режиме реального времени.

Комплекс Лелека 100 устойчив к ухудшению погодных условий, он может работать в случае блокирования систем спутниковой навигации или применения противником радиопомех. Характеристики БПЛА обеспечивают противодействие перехвату средствами радиоэлектронной борьбы.

Реформирование ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак представил план реформирования украинской армии. ВСУ будут развивать по пяти главным стратегическим направлениям.

Среди них — введение объединенного руководства, обеспечение резервными военными, привлечение новой техники и тому подобное.