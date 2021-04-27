Захистити бізнес від рейдерства: які сервіси для перевірки даних є в Україні

Захистити бізнес від рейдерських атак, шахрайства й корупції можна завдяки сервісам YouControl та Опендатабот.

Вони аналізують відкриті державні дані Міністерства юстиції, Державної судової адміністрації й Державної податкової служби.

– Для підприємств важливо розуміти, з ким ти маєш справу: чи це компанія благонадійна, чи є в неї достатньо фінансової спроможності для виконання вашого контракту чи замовлення. Які в неї судові справи, чи є в неї ліцензії чи дозволи на ведення цієї господарської діяльності, – зауважує GR- менеджер YouControl Наталія Чорногуб.

Саме відкриття даних у сфері бізнесу дозволило створити сервіси для автоматичного та швидкого моніторингу й перевірки контрагентів.

– Розмір компанії чи її прибуток неважливий – сервіс для всіх є однаково доступним, – пояснює керівник напряму відкритих даних проекту USAID/UK aid Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах Катерина Оніліогву.

Користуватися сервісами можуть і звичайні громадяни, вирішивши, наприклад, замовити техніку в новій компанії чи придбати квартиру в невідомого забудовника.

За допомогою YouControl та Опендатабот можна оперативно виявити й протидіяти незаконним діям чорних реєстраторів.

Відкриті дані в бізнесі стосуються не лише правопорушень, але й організації ефективних бізнес-процесів, скорочення витрат і заощадження часу працівників.

Програмне забезпечення Опендатабот допомогає налаштувати електронний документообіг із контрагентами, автоматизувати фінансові та бухгалтерські процеси чи спростити взаємодію із контрольним органами для подання звітності.

Розвивати сферу відкритих даних в Україні допомагають міжнародні донори – уряди США та Великої Британії.

Чат-боти для захисту довкілля

В Україні на основі відкритих даних створили сервіси для відстеження забрудненості повітря, водойм та земель.

SaveEcoBot допомагає визначити якість повітря в різних регіонах України та подати скаргу про екологічне порушення.

За допомогою Екомапи від Міндовкілля можна відстежити місця поводження з небезпечними відходами та пунктами прийому вторинної сировини, а також подати звернення про виявлені незаконні сміттєзвалища.

Детальніше про чат-боти для захисту довкілля читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Depositphotos

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