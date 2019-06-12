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Зайцы изменят мир! 10-летняя девочка шьет игрушки, чтобы спасти жизнь школьника

Зайцы изменят мир – в это верит 10-летняя Алиса из города Балаклея Харьковской области. Девушка продает собственноручно сшитые игрушки, а вырученные средства отправляет на лечение мальчика, который борется с тяжелым недугом. За месяц ребенок наторговал более 4 тыс. грн, и останавливаться не собирается. Искренность девочки всколыхнула взрослых, люди со всего мира бросились заказывать зайцев, а также осуществлять мечты самой Алисы.

То, что перечислила свои первые 83 гривны на лечение именно этому старшекласснику, Алиса узнала позже, когда увидела фото мальчика, на помощь которому школа организовала ярмарку. Тогда, говорит, всю ночь лепила конфеты, продала все, но поняла – денег мало.

В тот же день Алиса сшила своего первого зайца, и сразу его захотел купить прохожий. Девушка оставила игрушку как талисман, и сшила другого. Продала за 100 грн. Перечислила деньги Валерию, и продолжила шить дальше.

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Все до копейки передает Валере. Он уже более 9 месяцев борется со страшной болезнью – острым лимфобластным лейкозом. От такого же рака умерла бабушка Алисы, поэтому девочка решила сделать все, чтобы Валера жил. Были трудные времена, вспоминает мать школьницы, когда в их многодетной семье не было и гривны на ткань, и они занимали деньги. Тогда случались настоящие чудеса – незнакомые люди передавали материалы и средства.

Все игрушки – идеи Алисы. Еще есть крокодилы, единороги, коты. Маленьким заказчикам – шьет без пуговиц, детям с нарушениями зрения – из ткани, шелестит.

Валерий встретится с Алисой, как вернется домой. И еще месяц придется провести в больнице, а потом химиотерапию можно будет продолжить дома. На таблетки нужно 15 тыс. гривен ежемесячно, переживает мать мальчика. И Алиса обещает и дальше шить зайцев, и верит, что Валерий выздоровеет, ведь ее желание, всегда осуществляются.

К слову, дача для онкобольных детей: что это и как пожертвовать деньги.

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