Зайці змінять світ! 10-річна дівчинка шиє іграшки, щоб урятувати життя школяра

Зайці змінять світ – в це вірить 10-річна Аліса з містечка Балаклія на Харківщині. Дівчина продає власноруч зшиті іграшки, а виручені кошти відправляє на лікування хлопчика, який бореться із важкою недугою. За місяць дитина вторгувала більше 4 тис. грн, і зупинятися не збирається. Щирість дитини сколихнула дорослих, люди з усього світу кинулися замовляти зайців, і навіть здійснювати мрії самої Аліси.

Те, що перерахувала свої перші 83 гривні на лікування саме цьому старшокласникові, Аліса дізналася пізніше, коли побачила фото хлопчика, на допомогу якому школа організувала ярмарок. Тоді, каже, всю ніч ліпила цукерки, продала всі, але зрозуміла – грошей мало.

Того ж дня Аліса пошила свого першого зайця, і одразу його захотів купити перехожий. Дівчина лишила іграшку як талісман, і пошила іншого. Продала за 100 гривень. Перерахувала гроші Валерію, і продовжила шити далі.

Дивіться: У 5-річної Єви рак нирки: дитині потрібна термінова допомога

Все до копійки передає Валері. Вже понад 9 місяців він бореться зі страшною недугою – гострим лімфобластним лейкозом. Від такого ж раку померла бабуся Аліси, тож дівчинка вирішила зробити все, щоб Валера жив. Були скрутні часи, згадує матір школярки, коли в їхній багатодітній родині не було й гривні на тканину й вони позичали гроші. Тоді траплялися справжні дива – незнайомі люди передавали матеріали й кошти.

Всі іграшки – ідеї Аліси. Ще є крокодили, єдинороги, коти. Маленьким замовникам – шиє без ґудзиків, дитині з вадами зору – з тканини, що шелестить.

Валерій зустрінеться з Алісою, як повернеться додому. Та ще місяць доведеться провести в лікарні, а вже потім хіміотерапію можна буде продовжити вдома. На пігулки потрібно 15 тис. гривень щомісяця, переймається мати хлопчика. Та Аліса обіцяє й далі шити зайців, і вірить, що Валерій одужає, адже її бажання, завжди здійснюються.

До слова, дача для онкохворих дітей: що це і як пожертвувати гроші.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.