Лишний конкурент или дешевый перевозчик: в Украине хотят создать государственную авиакомпанию

В Офисе Президента уже до конца этого года хотят воплотить идею создания государственного авиаперевозчика.

Из-за этого возмутились представители авиакомпаний, так как несмотря на мировую практику, украинская власть никак не помогла ни одной из них в трудные времена пандемии. В тоже время планируют создать еще одного конкурента и дотировать его из бюджета.

Еще десять лет назад в Украине насчитывали около 80-ти действующих авиакомпаний. За это время приблизительно два десятка из них прекратили свое существование. Те, кто удержался на плаву, заняли свои ниши в авиаперевозках.

В течение года от высших должностных лиц страны начали раздаваться заявления о необходимости создания новой, государственной авиакомпании, однако специалисты сомневаются в целесообразности создания такого перевозчика.

— Государство ни разу не было эффективным собственником. Нет ни одного успешного кейса в мире, чтобы бы так произошло. И в результате этого нужно будет создавать какие-то уникальные условия для такого, государственного перевозчика. Это приведет к монополии, — говорит генеральный исполнительный директор SkyUp Airlines Дмитрий Сероухов.

Государственные авиакомпании создавали во время зарождения рынка, а затем в 90-е годы их начали приватизировать.

Есть несколько исключений, например, Турция, где дотации из бюджета на развитие и улучшение качества авиаперевозок помогают привлечь в страну как можно больше иностранных туристов.

Эксперты предупреждают, что из украинского бюджета уже дотируют Укзализныцю. Так найдут ли дополнительные миллиарды на государственную авиакомпанию?

Пока же получается, что частные компании вынуждены отказываться от внутренних авиарейсов из-за их нерентабельности, а государство не создало благоприятных условий и экономических стимулов ни для авиаперевозчиков, ни для пассажиров.

Зато в Мининфраструктуры отмечают, что ежегодно пассажиропоток будет расти, поэтому Украина только выиграет, если создаст национальную авиакомпанию.

Какими самолетами будут перевозить, куда летать и сколько будут стоить такие полеты — неизвестно.

Сейчас проблему исследуют эксперты из Франции, уже к концу месяца они должны обнародовать свои выводы.

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