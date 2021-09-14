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Софія Зінов'єва |

Зайвий конкурент чи дешевий перевізник: в Україні хочуть створити державну авіакомпанію

У Офісі Президента вже до кінця цього року хочуть втілити ідею створення державного авіаперевізника.

Через це обурились представники авіакомпаній, адже попри світову практику українська влада ніяк не допомогла жодній з них у скрутні часи пандемії. Натомість планують створити ще одного конкурента та дотувавти його з бюджету.  

Ще десять років тому в Україні налічували приблизно 80-ти діючих авіакомпаній. За цей час зо два десятка з них припинили своє існування. Ті, хто втримався на плаву, зайняли свої ніші в авіаперевезеннях. 

Та впродовж року від найвищих посадовців країни почали лунати заяви про необхідність створення нової, державної авіакомпанії, але фахівці сумніваються в доцільності створення державного перевізника.

– Держава жодного разу не була ефективним власником. Немає жодного успішного кейса в світі, коли б так сталося. І внаслідок цього необхіно буде створювати якісь унікальні умови для такого, державного перевізника. Це призведе до монополії, – каже генеральний виконавчий директор SkyUp Airlines Дмитро Сєроухов.

Державні авіакомпанії створювали під час зародження ринку, а потім в 90-ті роки почали приватизовувати. 

Є кілька винятків, наприклад, Туреччина, де дотації з бюджету на розвиток та покращення якості авіаперевезень допомагають залучити в країну якомога більше іноземних туристів.

Експерти попереджають, що з українського бюджету вже дотують Укзалізницю. То чи знайдуть додаткові мільярди на державну авіакомпанію?   

Поки ж виходить, що приватні компанії змушені відмовлятися від внутрішніх авіарейсів через їх нерентабельність. А держава не створила сприятливих умов та економічних стимулів ні для авіаперевізників, ні для пасажирів. 

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Натомість у мінінфраструктури наголошують, що щороку пасажиропотік зростатиме, тож Україна тільки виграє, якщо матиме національну авіакомпанію.

Якими літаками перевозитимуть, куди літатимуть та скільки коштуватимуть такі польоти – невідомо.

Нині проблему досліджують експерти з Франції, які вже до кінця місяця мають оприлюднити свої висновки. 

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